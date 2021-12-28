У Києві запрацювала послуга передплаченого паркування. Бізнес може офіційно бронювати місця

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Пресслужба КМДА

У Києві 28 грудня офіційно запрацювала послуга передплаченого паркування. Бізнес може бронювати 40% загального паркувального майданчика (раніше були конуси й охоронці, які «керували» парковкою).

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

Перші власники офіційних табличок про передплачене паркування — ресторан Citronelle на вулиці Богдана Хмельницького, 23, і бізнес-центр «Софія» на вулиці Рильського. Вони мають 2 і 6 місць відповідно в рамках короткострокового контракту, який діятиме до запуску системи аукціонів. Платять вони місту по 8 599,5 гривні на місяць за кожне паркомісце.

Раніше на цих паркомайданчиках стояли самовільно встановлені конуси, а охоронці відповідали за право припаркуватись. Зараз кожен має право забронювати на потреби власного бізнесу 40% паркомайданчика. Інші 60% будуть доступними для автомобілістів, які бажають оплатити паркування погодинно.

На парковці, де бізнес передплатив місця, буде табличка із QR-кодом, який покаже договір компанії із містом. Також там буде інформація про те, хто передплатив ці машиномісця, скільки саме, на який період і скільки за це отримує міський бюджет.