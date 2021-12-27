Хакери використовували Telegram для крадіжки облікових даних криптогаманців
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Pixabay
Зловмисники використовують Telegram для поширення шкідливого програмного забезпечення Echelon, що краде облікові дані криптогаманців.
Дослідники з підрозділу Division Seven компанії SafeGuard Cyber виявили зразок Echelon — його опублікували в Telegram-каналі, присвяченому криптовалюті. Шкідливе ПЗ створили для крадіжки облікових даних з кількох платформ обміну повідомленнями та файлами, зокрема Discord, Microsoft Edge, FileZilla, OpenVPN, Microsoft Outlook і Telegram, а також із низки гаманців криптовалюти — AtomicWallet, BitcoinCore, ByteCoin, Exodus, Jaxx і Monero.
Фахівці зазначили, що вважають цей інцидент «ізольованою одноразовою атакою, спрямованою на нових користувачів каналу, які навіть нічого не запідозрили».
Зловмисники завантажили Echelon на канал криптовалюти у файлі формату .RAR під назвою present).rar. Архів містив три файли: безпечний текстовий документ із паролем pass-123.txt, бібліотеку класів і набір інструментів DotNetZip.dll для роботи з файлами .ZIP та шкідливий файл Present.exe.
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