У США чоловік купив за $30 малюнок, який виявився роботою Дюрера

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У США чоловік придбав за $30 малюнок, який виявився роботою німецького художника Альбрехта Дюрера.

Про це пише The New York Times.

Малюнок чоловік придбав ще у 2016 році на барахолці у місті Конкорд, штат Массачусетс. Він показав його своєму другу, керуючому магазином раритетних книг. У 2019 році цей магазин відвідав підприємець та артдилер Кліффорд Шорер. Під час розмови про мистецтво керуючий згадав, що його друг має те, що, на їхню думку, могло бути роботою Дюрера.

Пізніше Шорер зустрівся з власником малюнка і заявив, що це зображення — або «оригінал, або найвидатніша підробка», і заплатив за нього $100 тисяч. Артдилер привіз зображення для аналізу до Великої Британії. Через пʼять років, у грудні цього року, група експертів Британського музею в Лондоні дала «приголомшливий висновок»: малюнок є твором під назвою «Мадонна з немовлям та квіткою на травʼянистій лаві» Дюрера, який можна датувати 1503 роком.

Повідомляється, що встановити автентичність роботи вдалося, зокрема, завдяки водяному знаку у вигляді тризубця, який був присутній на всіх роботах Дюрера. Фахівці заявили, що малюнок — перша за 80 років знайдена робота німецького майстра, яка може коштувати десятки мільйонів доларів.