Питання 24 мільйони гривень. Заступник начальника управління Міноборони отримав підозру за спробу дати хабар

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Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у пропозиції хабара (ч. 3 ст. 369 КК) заступнику начальника управління Міністерства оборони.

Про це повідомляють пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ.

За даними слідства, заступник начальника пропонував директору Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони хабар за позитивний висновок за підсумками перевірки.

Ідеться про аудит виконання приватною компанією робіт з реконструкції частини будівлі одного з центральних управлінь під Єдиний центр безпеки Міноборони — цей контракт був частиною комплексної системи моніторингу обʼєктів відомства. Гроші чиновник мав передати від приватної компанії. Аудитору призначалося 16,8 мільйона гривень, а чиновнику за «послуги» — 7 мільйонів.

За отримання позитивного висновку аудиту приватна компанія могла б отримати повну суму за контрактом (понад 400 мільйонів гривень) і претендувати на укладання договорів з Міноборони в майбутньому.

Тепер заступнику начальника управління загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.