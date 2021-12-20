Суд дозволив заочне розслідування проти бізнесмена-втікача Курченка

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Суд дозволив провести заочне розслідування проти бізнесмена-втікача з оточення Януковича Сергія Курченка. Його підозрюють у створенні злочинної організації.

Про це у своєму Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Станом на цю хвилину, «молодий і талановитий бізнесмен», до завдань якого входило збагачення цілої низки чиновників дуже високого рівня часів четвертого президента України, перебуває за межами України, а точніше у РФ. Розмірковуючи реалістично, шанси побачити цього підозрюваного на лаві підсудних в Україні, мізерні, принаймні в найближчому майбутньому», — пояснила вона.

За її словами, Курченко створив злочинну організацію, яка завдала українському бюджету збитків на 2,6 млрд гривень. У 2012—2014 роках Курченко організував фіктивний транзит через Україну нафтопродуктів, а також нібито їхнє ввезення в Україну для переробки та реекспорту. Але насправді вони продавались на внутрішньому ринку України без сплати податків та митних платежів.

Хто такий Сергій Курченко?

Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу «Металіст» (Харків). Після Революції гідності втік з України і перебуває в Москві.

За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету 7 млрд грн збитків. Проти Курченка відкрито кілька кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовано. Як особа з оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.