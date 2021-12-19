У Лондоні помер архітектор Річард Роджерс. Він вважається одним з основоположників стилю хай-тек

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У Лондоні на 89-му році життя помер архітектор Річард Роджерс. Він спроєктував Центр Помпіду у Парижі та Купол тисячоліття у Лондоні, а також вважається одним із основоположників стилю hi-tech.

Про це повідомляє The Guardian.

Роджерс помер вдома увечері 18 грудня. Від чого саме — невідомо.

Річард Роджерс із дружиною Рут Роджерс, 18 вересня 2016 року в Лондоні. Getty Images

Архітектор отримав низку нагород за свої проєкти, у тому числі Прітцкерівську премію 2007 року, і є одним із піонерів архітектурного руху «хай-тек», який відрізняється конструкціями з промислових матеріалів (скло та сталь).

Роджерс спроєктував для Парижу Центр Помпіду, який відкрили у 1977 році. Ця будівля стала маніфестом нового стилю та визначила стиль Роджерса, в якому більшість інженерних систем (водопостачання, опалення, вентиляція, сходи та ліфти) були виведені в екстерʼєр, залишаючи вільними інтерʼєр та внутрішні приміщення. Сьогодні Центр Помпіду вважається визначною памʼяткою, хоча на той час критики поставилися до дизайну «навиворіт» насторожено.

Серед інших відомих проєктів Роджерса — Європейський суд з прав людини у Страсбурзі та Всесвітній торговий центр 3 у Нью-Йорку, а також термінали міжнародних аеропортів у Мадриді та лондонському Хітроу. Крім цього, архітектор змінив вигляд Лондону Куполом тисячоліття (Millennium Dome) і будівлею Cheesegrater.

Роджерс народився у Флоренції у 1933 році, його батько був лікарем, а мати колись навчалася у знаменитого ірландського письменника Джеймса Джойса. Сімʼя втекла від диктатури Муссоліні до Англії у 1938 році. У 1951 році Роджерс покинув школу, не отримавши кваліфікації, але зумів вступити до Лондонської школи архітектурної асоціації, відомої своєю прихільністю до модернізму. У 1962 році він закінчив вивчати архітектуру у Єльському університеті США, де познайомився з британським архітектором Норманом Фостером. Пізніше вони створили бюро Team 4, а у 1967 році перестали разом працювати. Через 10 років, у 1977 році, Роджерс заснував компанію Rogers Stirk Harbour Partners, яка мала офіси в Лондоні, Барселоні, Мадриді, Нью-Йорку і Токіо. Ця компанія виконала всі його відомі проєкти.