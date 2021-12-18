Польському солдатові, який втік до Білорусі, загрожує 10 років вʼязниці. Його оголосять у розшук та перевірять на звʼязок зі спецслужбами

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Польська прокуратура Білостока порушила кримінальну справу проти солдата Еміля Чечка, який втік до Білорусі, за статтею дезертирство. 25-річному військовослужбовцю 11 Мазурського артилерійського полку загрожує 10 років вʼязниці.

Про це повідомляє PAP.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про попередній арешт Чечка. Незабаром його буде оголошено у розшук.

За словами прокурора з військових питань Радослава Вишенка, зараз проводиться попереднє розслідування, щоб встановити, чи планував солдат втечу заздалегідь, чи це було спонтанне рішення. Також він зазначив, що за місцем його проживання провели обшук та вилучили компʼютерну техніку.

Як пише Onet із посиланням на джерела, спецслужби Польщі перевіряють Чечка на звʼязок зі службами Білорусі. Ймовірно, він міг шпигувати на користь Мінська, перш ніж втекти, або був інформатором білоруського агента.

Окрім цього, польські служби хочуть перевірити моральний та психічний стан військових, які охороняють кордон від мігрантів. Це допоможе виявити можливі канали вербування польських солдатів.

Раніше Міністерство оборони Польщі повідомляло про звільнення командира батареї, в якій служив Чечко, а також командира взводу та командира 2 дивізіону.