Три жінки звинуватили актора Кріса Нота із «Сексу у великому місті» в сексуальному насильстві

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Ще одна американка звинуватила актора Кріса Нота, який зіграв роль у серіалі «Секс у великому місті», у сексуальному насильстві.

Про це вона розповіла виданню Daily Beast, яке представило її як Аву.

Жінка стверджує, що у 2010 році Нот силою намагався схилити її до сексу, коли їй було 18 років, а акторові — 55. Інцидент, за її словами, стався в Нью-Йорку в ресторані Da Marino, до якого Нот часто приходив пʼяним і чіплявся до неї. Після закінчення однієї з робочих змін менеджер Ави повідомив їй, що вона отримає зарплату в офісі, а коли вона прийшла за грошима, у приміщенні згасло світло. Тієї миті перед нею зʼявився Нот і поліз цілуватися.

«Він не чув «ні», але він почув мене, коли я сказала «не тут» і переконала його, що я зустрінуся з ним в іншому місці», — розповіла Ава. Після цього вона пішла з офісу та більше не зустрічалася з Нотом.

Про те, що сталося, вона розповіла батькам і друзям. Родичі телефонували до ресторану після інциденту, але керівництво все заперечувало. Власник ресторану вже помер і не може підтвердити інформацію, але один із друзів жінки розповів про скарги на Нота.