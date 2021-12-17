В Австралії знайшли багатоніжку з 1 306 ногами — це рекорд для живих істот

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Scientific Reports

В Австралії в печерах регіону Голдфілдс вчені знайшли багатоніжку з найбільшою кількістю кінцівок серед живих істот.

Про це пишуть The Guardian та Live Science.

Група біологів нарахувала у знайденого виду 1 306 ніг. Вид отримав назву Eumillipes persephone — на честь давньогрецької богині родючості та царства мертвих Персефони.

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Знайдена багатоніжка має тіло завдовжки 9,5 сантиметра і завширшки 1 міліметр. Тіло членистоногого складається з 330 сегментів з кінцівками та конусоподібної сліпої голови, оскільки цей вид живе в абсолютній темряві. Велика кількість ніг дозволяє членистоногому швидко пересуватися та проникати у важкодоступні місця.

Scientific Reports

Scientific Reports

Eumillipes persephone живуть у вулканічних породах та харчуються грибками. За даними вчених, тривалість їхнього життя від 5 до 10 років — вони живуть довше за інші подібні види.