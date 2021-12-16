В аеропорту Львова масові затримки і скасування рейсів через сильний туман

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У міжнародному аеропорту «Львів» масові затримки і скасування рейсів. Частину з них перенаправили до аеропорту «Бориспіль».

Пресслужба львівського аеропорту повідомляє про несприятливі погодні умови та вкрай низьку видимість.

У «Борисполі» приземлився рейс авіакомпанії Ryanair 3121 Краків — Львів. Також у «Бориспіль» полетів рейс із Марса-ель-Аламу, рейс Ryanair 3124 із Дюссельдорфу, а рейси Windrose Airlines Київ — Львів та Львів — Київ 161/162 будуть обʼєднані рейсами 163/164. Виліт до Львова о 16:45, а виліт зі Львова до Києва о 17:35. Рейс Ryanair 3120 Краків — Львів просто не вилетів.

Рейс WizzAir 4485 Лондон — Львів сів у Кошицях. Із затримкою вирушили рейси «Мотор Січ» 263 Київ — Львів, Air Ocean Airlines 201 Київ — Львів та Air Ocean Airlines 401 Львів — Харків.

Відмінено рейси RYR3279 Львів — Рига, LOT 765/766 Варшава — Львів та Львів — Варшава, а також рейси PGT420/PGT421 авіакомпанії Pegasus Стамбул — Львів та Львів — Стамбул.