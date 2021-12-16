Верховна Рада підтримала криміналізацію антисемітизму

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 5110, який пропонує внести зміни до статті 161 КК України та криміналізувати прояв антисемітизму.

За проголосували 300 депутатів. Також вони підтримали скорочення термінів до другого читання.

Документ доповнює формулюванням «прояви антисемітизму» кримінальну статтю про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Стаття передбачає покарання від штрафу у 3 400 гривень до позбавлення волі на 8 років, залежно від частини статті. На сьогодні в Україні злочини, скоєні на ґрунті антисемітизму, іноді кваліфікують за статтею про хуліганство.

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