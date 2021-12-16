СБУ: У Києві ліквідовано осередок «Ісламської держави» — до нього входили пʼятеро росіян

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Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала у Києві осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», до складу якого входило 12 осіб, зокрема пʼять громадян Росії.

За даними СБУ, осередком керував Цезар Тохосашвілі, він же Аль-Бара Шишані, якого затримали у Києві у листопаді 2019 року та передали Грузії у травні 2020 року.

Затримані члени осередку перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу та причетні до фінансування «ІД». Вони активно листувалися з іншими бойовиками, які перебувають у Сирії і беруть участь у боях.

Співробітники СБУ провели 11 обшуків, оскільки ісламісти розпорошилися по окремих адресах у різних районах міста. У місцях їхнього перебування знайшли зброю та боєприпаси, підроблені документи та багато телефонів. Усе це відправлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про створення терористичної групи (ч. 1 ст. 258-3 КК). СБУ продовжує встановлювати спільників бойовиків.