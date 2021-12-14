Рада дозволила використання електронного посвідчення ветерана

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Стас Козлюк / Бабель

Верховна Рада дозволила використовувати електронне посвідчення ветерана на рівні з паперовим.

За відповідний закон проголосували 310 нардепів.

Документ вносить зміни до законів для вдосконалення роботи Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.

Закон дозволяє користуватися електронним посвідченням, у якому міститься інформація про ветерана війни, постраждалого учасника Революції гідності, особи, на яку поширюється закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також закон передбачає, що буде налагоджено автоматизований обмін інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та іншими системами, реєстрами та банками даних, адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.