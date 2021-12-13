Торнадо у США звіяв стару фотографію на відстань у 200 кілометрів. Її власника знайшли через соцмережі

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Facebook / Katie Posten

У США торнадо відніс стару фотографію на відстань у 200 кілометрів від місця, де вона перебувала. Власника фото знайшли через соцмережі.

Про це пише The Associated Press.

Фотографію знайшла американка Кеті Постен зі штату Індіана. Вона опинилися на лобовому склі її автомобіля вранці 11 грудня. Фотографія була чорно-біла, а на зворотному боці було вказано рік — 1942.

«Коли я побачила дату, то зрозуміла, що, ймовірно, фото принесло з будинку, який зруйнував торнадо. Бо як інакше фото могло там опинитися? Це ж не чек, а добре збережене фото», — пояснила жінка.

Вона опублікувала фотографію у своєму Facebook з проханням допомогти знайти власника. У коментарях з’явився один зі знайомих власника фото — Коула Свотцелла. Він живе у місті Досон-Спрінгс, штат Кентуккі — за 200 кілометрів від місця, де Постен знайшла фотографію. Тепер жінка планує приїхати до Свотцелла, щоб особисто віддати йому фото.