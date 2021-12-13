У Балтійському морі зіткнулися два вантажні кораблі. Один із них перекинувся

Новини

У Балтійському морі перед ранком 13 грудня біля датського острова Борнгольм зіткнулися два великі вантажні судна — Scot Carrier під прапором Великої Британії і Karin Hoej під прапором Данії.

Про це повідомляють BBC, ABC News та Evening Standard.

Від удару корабель Karin Hoej перекинувся, через що довелося розпочати масштабну рятувальну операцію. Безвісти зниклими вважаються два члени екіпажу Karin Hoej.

У пошуках беруть участь два вертольоти, літак та кілька патрульних катерів зі Швеції та Данії, а також корабель Scot Carrier, моряки якого не постраждали.

За попередніми даними, зіткнення сталося за умов сильного туману. Сигнал тривоги було отримано близько 03:30 за місцевим часом, а коли рятувальники наблизилися до місця аварії, вони почули крики з води. Зазначається, що температура води у районі лиха близько 4 °C.