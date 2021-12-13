Через 70 років після закінчення війни КНДР і Південна Корея готові укласти мирову угоду

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Північна і Південна Кореї, Сполучені Штати Америки та Китай готові оголосити про завершення Корейської війни, яка розпочалася 70 років тому і формально зараз перебуває на стадії перемирʼя.

Про це пише Yonhap з посиланням на слова президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

За даними видання, президент на пресконференції з премʼєр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном заявив, що його країна, КНДР, США і Китай у принципі погодилися оголосити про офіційне завершення Корейської війни, що тривала з 1950 до 1953 року.

На його переконання, формальне оголошення про завершення війни допоможе відновити переговори, що зайшли в глухий кут, між КНДР і Південною Кореєю, а також між КНДР і США.

Водночас Мун Чже Ін уточнив, що офіційні перемовини ще не розпочалися, оскільки КНДР вимагає припинення «ворожої політики» США.

«Через це ми не можемо сісти за стіл для обговорення декларації. Утім, сподіваємося, що спілкування розпочнеться», — резюмував президент Південної Кореї.