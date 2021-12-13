Через 70 років після закінчення війни КНДР і Південна Корея готові укласти мирову угоду
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pool / Pool
Північна і Південна Кореї, Сполучені Штати Америки та Китай готові оголосити про завершення Корейської війни, яка розпочалася 70 років тому і формально зараз перебуває на стадії перемирʼя.
Про це пише Yonhap з посиланням на слова президента Південної Кореї Мун Чже Іна.
За даними видання, президент на пресконференції з премʼєр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном заявив, що його країна, КНДР, США і Китай у принципі погодилися оголосити про офіційне завершення Корейської війни, що тривала з 1950 до 1953 року.
На його переконання, формальне оголошення про завершення війни допоможе відновити переговори, що зайшли в глухий кут, між КНДР і Південною Кореєю, а також між КНДР і США.
Водночас Мун Чже Ін уточнив, що офіційні перемовини ще не розпочалися, оскільки КНДР вимагає припинення «ворожої політики» США.
«Через це ми не можемо сісти за стіл для обговорення декларації. Утім, сподіваємося, що спілкування розпочнеться», — резюмував президент Південної Кореї.
- З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але у 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.
- Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись об’єднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США та КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формальне завершення війни ще не оголосили. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, аби КНДР позбулась ядерної зброї.