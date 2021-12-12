Українець став найкращим іноземним студентом британської Королівської військової академії. Його нагородила принцеса Анна

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Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом британської Королівської військової академії сухопутних військ у Сандгерсті, отримавши особливу відзнаку — «Міжнародний меч».

Про це повідомило посольство Великої Британії в Україні.

Нагорода «Міжнародний меч» щороку присуджується кадету, який показав найкращі результати в навчанні. Лейсі її вручила принцеса Анна на урочистій церемонії.

Також українець отримав із рук начальника Генерального штабу британської армії сера Марка Карлтон-Сміта «Медаль Сандхерста». Її теж вручають за досягнення в навчанні.

Генштаб України подякував британській стороні за підтримку та допомогу в оволодінні військовою наукою представником Збройних сил України.