Католицька церква усунула наймолодшого в Іспанії єпископа, який одружився з авторкою сатанинських романів

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Католицька церква позбавила наймолодшого в Іспанії єпископа Хавʼєра Новелла сану після того, як він одружився з авторкою сатанинських романів.

Про це пише The Guardian.

Єпископальна конференція оголосила, що будь-який священнослужитель, який бажає одружитися, навіть якщо шлюб буде цивільним, підлягає позбавленню сану. Йому заборонено «користуватися всіма правами та виконувати обовʼязки, властиві єпископу», — заявили учасники конференції. Там також не виключили «інших можливих наслідків». Повідомляється, що Новелл шукає роботу агрономом у районі Барселони.

У вересні стало відомо, що 52-річний єпископ Новелл відрікся від сану заради роману з 38-річною Сільвією Кабайол, авторкою еротичних романів із сатанинським підтекстом. У 40 років Хавʼєр отримав сан єпископа Сольсони і тоді став наймолодшим єпископом Іспанії. Він дотримувався консервативних поглядів, підтримував незалежність Каталонії, виступав проти абортів, одностатевих шлюбів та евтаназії.

У єпископаті схвильовані цією ситуацією та заявили, що моляться за свого брата. Вони вбачають у відреченні від сану «підступи диявола». Справа єпископа навіть спричинила скандал у Ватикані, і в Сольсону прибув папський нунцій, щоб розібратися в ситуації. Він передав, що Папа Римський Франциск «стурбований» тим, що трапилось.