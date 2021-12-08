Аналітики J. P. Morgan прогнозують відновлення світової економіки у 2022 році — пандемія має закінчитися

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Найбільший за розмірами активів банківський холдинг США J. P. Morgan дав свій прогноз щодо відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу. Аналітики упевнені, що у 2022 році економіка країн вийде на стабільні показники.

Про це повідомляє Reuters.

Головний стратег світових ринків J. P. Morgan Марко Колановіч зазначив, що 2022-й стане роком остаточного глобального відновлення, роком завершення пандемії та повернення до нормальних економічних і ринкових умов, які ми мали до спалаху COVID-19.

Згідно з прогнозами банку, застосування нових вакцин і препаратів призведе до «сильного циклічного відновлення та повернення глобальної мобільності».

Також банк очікує, що наступного року на 2,25% зросте дохідність казначейських облігацій США, яка є ключовою для світової кредитної системи.