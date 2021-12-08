У США на аукціоні за $2,9 мільйона продали шпагу та пістолети Наполеона

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У США на аукціоні за $2,9 мільйона продали шпагу та п’ять інкрустованих пістолетів французького імператора Наполеона Бонапарта.

Про це пише France24.

Речі Наполеона виставили на продаж під час аукціону в Рок-Айленді, штат Іллінойс, США. Покупець побажав залишитися анонімним, у торгах він брав участь за допомогою телефону.

Шпагу та пістолети для Наполеона виготовили на заводі у Версалі. Наполеон носив їх під час військового перевороту у Франції в 1799 році, коли він прийшов до влади.

Після коронації Наполеон подарував шпагу генералу Жану-Андошу Юно, але згодом його дружина була змушена продати її, щоб погасити борги. Через деякий час зброя потрапила до Лондонського музею.

Останнім власником шпаги та пістолетів Наполеона був американський колекціонер, який нещодавно помер. Тому зброю знову виставили на аукціон.