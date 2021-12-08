Україна у рейтингу свободи преси втратила одну позицію. У лідерах з репресій проти ЗМІ Китай і КНДР

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Україна у міжнародному рейтингу свободи преси від організації «Репортери без кордонів» опустилася на одне місце у цьому році, порівняно із минулим.

У 2021 році Україна посіла 97 з 180 місць. Вказано, що в країні після 2014 року ухвалено низку законів про прозорість медіа, але цього недостатньо, щоб послабити контроль олігархів над ЗМІ та захистити журналістів від нападів. Крім цього, на свободу преси негативно впливають інформаційна війна з Росією та пандемія коронавірусу (поширення фейків).

В організації також нагадали, що вбивства журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова, які досі не розкрито, що також вплинуло на позицію України в рейтингу.

Лідерами у рейтингу залишаються країни Скандинавії – Норвегія, Швеція, Фінляндія та Данія.

Останні місця у Китаю, Туркменістану, Північній Кореї та Еритреї.

Китаю «Репортери без кордонів» присвятили окремий звіт. У ньому йдеться про репресії проти журналістів, які не слідують лінії комуністичної партії або дозволяють собі писати про «делікатні» теми. У КНР під арештом щонайменше 127 журналістів.

Східні сусіди України, якими правлять авторитарні режими, займають 150 (Росія) та 158 (Білорусь) місця.