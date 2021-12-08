Естетичний дизайн та камера з вау-ефектом. Смартфон Huawei nova 9 з’явився в Україні

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Huawei

Новий смартфон Huawei nova 9, який компанія представила у жовтні 2021 року, вже з’явився в Україні. Про це йдеться в пресрелізі Huawei.

«Huawei прагнула створити смартфон, в якому розробники зосередилися на зручній посадці в руці, щоб не надто зменшувати розмір екрана, але надати йому ефектного дизайну. Так з’явився Huawei nova 9 — смартфон, який відмінно поєднав у собі зручність і функціонал», — зазначають у компанії.

Huawei nova 9 отримав 6,57-дюймовий майже безрамковий OLED-екран, вага смартфона — 175 г. Задня панель — глянцева, проте не залишає відбитків пальців і не така слизька, як матове скло. За це відповідає нова технологія — Huawei Starry Flash AG Glass. Смартфон доступний у двох кольорах: Starry Blue та Сlassic Black.

Huawei

У компанії зазначають, що телефон має один із найунікальніших модулів камери — два симетричні кола, вбудовані вздовж лівого боку камери. «Флагманська камера поєднує потужне апаратне забезпечення з інноваційним програмним забезпеченням Huawei для відмінної продуктивності камери в цьому ціновому діапазоні», — йдеться в релізі.

Huawei

Система з чотирма камерами Huawei nova 9 містить 50-мегапіксельну камеру Ultra Vision. У ній застосували технологію об’єднаних пікселів, щоб створювати якісні 12,5-мегапіксельні знімки. Камера також отримала один із найбільших датчиків зображення, який не тільки поглинає світло, а й створює природний кремовий відблиск. Камеру супроводжує 8-мегапіксельний надширококутний об’єктив — він дозволяє легко знімати пейзажі або групові фото. Універсальну систему доповнюють датчики для деталізації та макрозйомки. Фронтальна камера — 32 мегапікселі. Вона дозволяє знімати яскраві та живі селфі.

Huawei

Huawei nova 9 може працювати без підзарядки впродовж усього дня. Смартфон має акумулятор ємністю 4 300 мА*год. Із технологією Huawei SuperCharge його можна зарядити наполовину всього за 15 хвилин, для повної зарядки від 0 до 100 відсотків потрібно 38 хвилин.

Усі додатки можна встановити через магазин Huawei AppGallery. Якщо потрібного застосунку немає, варто скористатися сайтом AppsOnHMS. Це пошуковик додатків на смартфонах HMS. Він має повну інформацію про те, як знайти, завантажити та використовувати потрібний застосунок. Зокрема, можна подивитися відеоуроки.