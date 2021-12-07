У Чернігівській області вантажівка зіштовхнулась із маршруткою — 11 людей загинули

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Міністерство внутрішніх справ

У Чернігівській області, біля села Брусилів вранці 7 грудня сталась аварія. На трасі Н-27 Чернігів — Гремʼяч фура зіштовхнулась з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів — Сосниця».

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Внаслідок аварії загинули 11 людей (спочатку повідомлялось про 10), 8 отримали поранення.

Міністерство внутрішніх справ