У Чернігівській області вантажівка зіштовхнулась із маршруткою — 11 людей загинули
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- Ангеліна Шеремет
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Міністерство внутрішніх справ
У Чернігівській області, біля села Брусилів вранці 7 грудня сталась аварія. На трасі Н-27 Чернігів — Гремʼяч фура зіштовхнулась з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів — Сосниця».
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Внаслідок аварії загинули 11 людей (спочатку повідомлялось про 10), 8 отримали поранення.
- Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що велика кількість ДТП у місті трапляється через багато хороших доріг.