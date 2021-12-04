Президент Туреччини підписав указ про зміну міжнародної назви країни

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Recep Tayyip Erdoğan / Flickr

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ, яким змінив міжнародний бренд країни з Turkey на Türkiye.

Указ опублікували у суботу в офіційному урядовому віснику Resmi Gazete, пише Anadolu.

Згідно з документом, новим експортним брендом Туреччини відтепер є Türkiye. Тобто вся продукція, яка експортується за кордон повинна містити саме такий варіант назви країни — Made in Türkiye.

У тексті указу наголошується, що рішення про зміну бренду країни відображає багату культуру та спадщину та покликане підтвердити сумлінність турецького виробника як надійного постачальника якісної продукції.

А в офіційних документах країни замість назв Turkey, Turkei, Turquie використовуватимуть єдиний термін Turkiye.