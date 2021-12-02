Tesla почала продавати електроквадроцикли для дітей. За Cyberquad просять $1 900

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Американський виробник електрокарів Tesla почав продавати дитячі квадроцикли Cyberquad.

Про це повідомляється на сайті Tesla, а головний дизайнер компанії опублікував у Twitter рекламний ролик.

За дитячий Cyberquad, рекомендований дітям від восьми років, компанія просить $1 900.

Згідно із описом, габарити квадроцикла 1193 х 660 х 685 мм, а маса — 55 кг. Максимальна швидкість — 16 км/год, але її можна обмежити до 8 км/год. Швидкість заднім ходом також до 8 км/год. Батарея дає запас ходу на 24 кілометри, але час роботи залежить від ваги водія, їзди та налаштувань. На повну зарядку потрібно до 5 годин.

Поки попереднє замовлення квадроциклів доступне тільки в США.