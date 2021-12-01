«Укрзалізниця» запускає на зимові свята «Лижний експрес» до гірськолижного курорту Славське

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НАБУ

Компанія «Укрзалізниця» запускає на зимові свята швидкісний поїзд сполученням Київ — Славське (гірськолижний курорт у Львівській області).

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Потяг «Інтерсіті+» № 745/746, він же «Лижний експрес», курсуватиме у період з 24 до 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

З Києва поїзд вирушатиме о 06:02, прибуватиме о 13:54. У зворотному напрямку зі Славського поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50. На шляху він зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.