В Україні з 1 грудня зростуть зарплати вчителів

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Anita Jankovic / Unsplash

З 1 грудня працівникам закладів загальної середньої освіти підвищать заробітну плату на 8,4%. Загалом з 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20% — це уже друге підвищення.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

За даними, які опублікував міністр освіти Сергій Шкарлет, заробітна плата директора школи зросте з 15 742 до 17 057 гривень.

Молодий вчитель без категорії і стажу роботи отримає 9 768 гривень замість 9 015 гривень, а зарплата асистента вчителя зросте з 10 338 до 11 200 гривень.

Педагог-організатор І категорії отримуватиме 11 317 замість передніх 10 445 гривень, вчитель І категорії — 12 906 гривень, а вчитель ІІ категорії — 12 053 гривень.

Водночас вчителі вищої категорії отримають 13 759 гривень, а керівники гуртків матимуть підвищення зарплат з 11 124 до 12 053 гривень.