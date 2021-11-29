Аргентинець Ліонель Мессі став найкращим футболістом року

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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

Гравець збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі став найкращим футболістом року. Він отримав найпрестижнішу нагороду — Золотий м’яч.

Відповідну нагороду вручає видання France Football.

Для нього це вже сьома така нагорода.

Поляк Роберт Левандовський посів друге місце у цьому голосуванні. Водночас він став першим лауреатом нової нагороди — кращого нападника року.

Нагороду «Копа» як найкращому молодому футболісту року отримав 19-річний іспанець та гравець «Барселони» Педрі.

Кращою футболісткою року стала іспанка та півзахисниця «Барселони» Алексія Путельяс. Нагороду імені Льва Яшина найкращому голкіперу року отримав гравець збірної Італії Джанлуїджі Доннарума.