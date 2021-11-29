Аргентинець Ліонель Мессі став найкращим футболістом року
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images
Гравець збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі став найкращим футболістом року. Він отримав найпрестижнішу нагороду — Золотий м’яч.
Відповідну нагороду вручає видання France Football.
Для нього це вже сьома така нагорода.
Поляк Роберт Левандовський посів друге місце у цьому голосуванні. Водночас він став першим лауреатом нової нагороди — кращого нападника року.
Нагороду «Копа» як найкращому молодому футболісту року отримав 19-річний іспанець та гравець «Барселони» Педрі.
Кращою футболісткою року стала іспанка та півзахисниця «Барселони» Алексія Путельяс. Нагороду імені Льва Яшина найкращому голкіперу року отримав гравець збірної Італії Джанлуїджі Доннарума.