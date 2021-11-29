Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
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- Олексій Ярмоленко
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Президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака.
Про це йдеться в указі президента № 604/2021.
«Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», — зазначається в документі.
Причини такого рішення в указі не вказуються.
Олександр Руснак — генерал-майор СБУ. На цю посаду його призначили 11 вересня 2019 року.
- 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Олександра Куксу.