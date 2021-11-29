Білий дім у Вашингтоні прикрасили до Різдва. У резиденції встановили 41 ялинку

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The White House

У США перша леді країни Джилл Байден та тисяча волонтерів прикрасили Білий дім з нагоди прийдешнього Різдва.

В кімнатах та коридорах встановили ялинки, по всій будівлі розвісили гірлянди, а над каміном — шкарпетки для подарунків від Санта-Клауса. Цьогоріч 46-й президент США Джо Байден та його дружина вперше відзначають Різдво та Новий рік у Білому домі у Вашингтоні.

Темою Різдва 2021 року стали «речі, які ми вважаємо заповітними, які обʼєднують і долають відстань, час і навіть обмеження пандемії».

Для оздоблення будівлі декоратори використали близько двох кілометрів стрічок, понад 300 свічок та ще 10 тисяч прикрас. Усього у Білому домі прикрасили 41 ялинку.