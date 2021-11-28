До США із Гватемали прилетів чоловік, який сховався в шасі літака

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Із Гватемали до США прилетів чоловік, який сховався в шасі літака авіакомпанії American Airlines. Про це повідомляє USA Today.

Інцидент стався 27 листопада на рейсі з Гватемали до Маямі. Зайвого пасажира виявили працівники аеропорту вже після посадки, його шпиталізували.

У заяві American Airlines ідеться, що рейс «зустріли правоохоронні органи з міркувань безпеки». У Гватемалі теж почали розслідувати інцидент. Те, що чоловік вижив, назвали «дивом».

Цей інцидент нагадує ситуацію в серпні, коли американські військові евакуйовували людей із Афганістану, і сотні мирних жителів чіплялися за літаки. Тоді один чоловік зачепився за шасі. Після приземлення в Катарі виявили його останки в колісній ніші.

Останніми роками Гватемала була одним з основних джерел нелегальних мігрантів, які прибувають до США через південний кордон. Особливо це було помітно у 2019 році, коли мігранти рятувалися від урядової корупції, бідності та насильства.