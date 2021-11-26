SpaceX перенесла підключення до супутникового інтернету на 2022 рік

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Компанія SpaceX переносить доставку абонентського обладнання Starlink та підключення до супутникового інтернету на наступний рік.

Про це повідомляється на сторінці SpaceX Starlink у Twitter.

Причиною для відтермінування у компанії назвали затримку у постачанні чипів, що вплинуло на виробничі можливості.

«Чекаючи на схвалення органів контролю, ми плануємо надавати послуги більш ніж у 45 країнах до кінця 2022 року», — йдеться в оприлюдненому листі.

За даними компанії, від моменту запуску в жовтні 2020 року до проєкту долучилися вже 14 мільйонів людей у понад 20 країнах: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Нова Зеландія, Австралія, Австрія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Данія, Ірландія, Швейцарія, Португалія, Чилі, Польща, Італія, Чехія, Мексика, Швеція та Хорватія.

Водночас клієнтам пропонують повністю повернути гроші, якщо вони вирішать скасувати своє замовлення.

Зазначимо, попередньо підключення до Starlink планувалося на середину-кінець 2021 року. Наразі на орбіті вже перебуває понад 1,8 тисячі супутників Starlink.

Що таке Starlink?

Проєкт SpaceX, який почався ще у 2015 році. За задумом Ілона Маска, на орбіту Землі виведуть 12 тисяч супутників для створення дешевого і високопродуктивного супутникового інтернет-каналу звʼязку і технічних передавачів для приймання і передавання сигналу з Землі та орбіти.

Кожен супутник покриватиме круг площею понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Як запевняє SpaceX, швидкість передавання даних через такий канал сягатиме 1 Гб/с. Маск планує виручити у 2025 році від цього проєкту понад $30 мільярдів.