«Це шахова партія». Зеленський пояснив, чому не ухвалено закон про Окружний адмінсуд Києва

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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва

Президент Володимир Зеленський заявив, що його невідкладний закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва не був ухвалений, оскільки його не підтримували у парламенті.

Про це президент розповів на пресконференції.

Зеленський пояснив, що це «шахова партія», і для ухвалення закону про ОАСК необхідно було «переламувати» парламент. За словами президента, відтермінування закону про ОАСК дозволило дати старт судовій реформі через ухвалення закону про Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Крім того, він нагадав, що парламент проголосував за закони та повноваження міжнародних експертів (участь у відборі суддів), які можуть формувати список очищення судової влади. «Я дав повну можливість запустити реформу», — відповів Зеленський на запитання про реформу.