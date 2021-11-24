За версією словника Collins, словом 2021 року став «NFT»

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Death to Stock

Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary назвали «NFT» словом 2021 року. Повністю ця абревіатура розшифровується як non-fungible token«невзаємозамінний токен».

Фахівці зазначають, що за останні 12 місяців «ми постійно чуємо в новинах та соціальних медіа цей термін».

Словник дає NFT таке визначення — це унікальний цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації прав власності на актив, такий як витвір мистецтва чи предмет колекціонування.

Укладачі словника припускають, що найближчим часом у світі станеться значна цифрова революція, яка змінить культуру, відносини та способи ведення бізнесу. Через це у шорт-лист слів року увійшли також «метавсесвіт» і «крипта» — скорочення від криптовалюти.

Окрім «цифрових» слів до короткого списку увійшли:

double-vaxxed — той, хто пройшов обидва етапи вакцинації;

hybrid-working — режим, коли співробітники проводять в офісі лише частину робочого часу;

pingdemic — масова неможливість ходити на роботу через близький контакт з зараженими, про який співробітники дізнаються за допомогою повідомлень-пінгів, що розсилаються спеціальними додатками.

climate anxiety — кліматичне занепокоєння;

eopronoun — спосіб звернення до когось без використання імені, щоб уникнути традиційних ґендерних маркерів;

regencycore — стиль одягу періоду Регентства в Англії;

heugy — щось, що більше не вважається крутим чи модним.

До слова, Оксфордський словник англійської мови обрав «vax» словом року, оскільки цьогоріч його використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020 році.