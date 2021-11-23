Латвія оштрафувала «дочку» ПриватБанку за порушення закону про відмивання грошей

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Латвія оштрафувала «дочку» українського ПриватБанку на майже 800 тисяч євро. Банк порушив закон про відмивання грошей.

Про це пише «Новое время».

Комісія ринку фінансів та капіталу Латвії провела перевірки у 2020 році на основі їх вирішила оштрафувати банк на 768 тисяч євро.

Там зазначили, що в банку не створена система внутрішнього контролю у сфері запобігання відмиванню коштів, яка б забезпечувала ефективне виконання латвійських законів.

На думку комісії, банк повинен посилити внутрішнє управління, покращити систему внутрішнього контролю, запровадити культуру управління ризиками та забезпечити повноцінне функціонування внутрішнього аудиту.

Латвійський PrivatBank був створений у 1992 році як Paritate Banka. 2001 року його головним акціонером став український ПриватБанк, і латвійський банк змінив назву.

Наразі ПриватБанк із часткою 46,54% залишається найбільшим акціонером латвійського PrivatBank. Зареєстрованій на Бермудах Concorde Limited належать 9,23%, кіпрським Wadless Holdings Limited та Unimain Holdings Limited — 9,14% та 5,29% відповідно.