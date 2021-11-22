В Іраку відкрився ресторан з роботами замість офіціантів

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Tech Xplore

В іракському місті Мосул відкрили ресторан з роботами замість офіціантів. Замовлення приймають через інтерактивне меню, а роботи лише розносять їжу.

Про це пише Tech Xplore.

Повністю роботи людей поки не замінили. У ресторані White Fox працюють четверо людей — вони забирають брудний посуд, що привозять роботи, і ставлять на їхні таці замовлення відвідувачів.

Власник ресторану Рамі Чкіб Абдельрахман зазначив, що бачив подібні речі лише по телевізору, але згодом вирішив відкрити власний заклад у Мосулі.

«По телевізору можна побачити роботів і столи із сенсорним екраном в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Іспанії та Японії. Я намагаюся втілити цей концепт у Мосулі», — зазначив він.

За його словами, усі технології є місцевими — за це відповідала команда з Мосульського університету. Вона і створювала роботів, і займалася програмуванням.