В Іраку відкрився ресторан з роботами замість офіціантів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tech Xplore
В іракському місті Мосул відкрили ресторан з роботами замість офіціантів. Замовлення приймають через інтерактивне меню, а роботи лише розносять їжу.
Про це пише Tech Xplore.
Повністю роботи людей поки не замінили. У ресторані White Fox працюють четверо людей — вони забирають брудний посуд, що привозять роботи, і ставлять на їхні таці замовлення відвідувачів.
Власник ресторану Рамі Чкіб Абдельрахман зазначив, що бачив подібні речі лише по телевізору, але згодом вирішив відкрити власний заклад у Мосулі.
«По телевізору можна побачити роботів і столи із сенсорним екраном в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Іспанії та Японії. Я намагаюся втілити цей концепт у Мосулі», — зазначив він.
За його словами, усі технології є місцевими — за це відповідала команда з Мосульського університету. Вона і створювала роботів, і займалася програмуванням.