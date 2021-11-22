Україна підписала зі США угоду про будівництво двох енергоблоків для Хмельницької АЕС

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Державна компанія «Енергоатом» домовилася з американською електротехнічною компанією Westinghouse про будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної електростанції.

Відповідну угоду сторони підписали 22 листопада на столичній конференції «Атомні можливості для розвитку країни».

Документ підписали очільник «Енергоатому» Петро Котін та генеральний директор Westinghouse Патрік Фрагман.

За словам Котіна, в планах розвитку атомної галузі до 2040 року — «24 ГВт атомних потужностей», які зводитимуться силами фахівців компанії та за допомогою міжнародних партнерів.

«Ми раді, що наше співробітництво отримало новий поштовх. Україна виробляє понад половину електроенергії за допомогою атомної енергетики. Westinghouse постачає приблизно половину палива для українських АЕС, і ми чекаємо на той момент, коли реактори АР1000 з’являться тут», — заявив Фрагман.