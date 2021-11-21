У Єрусалимі за чотири дні сталося два теракти. ХАМАС взяв на себе відповідальність

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Dan / Flickr

В Єрусалимі 21 листопада член радикального палестинського угруповання ХАМАС скоїв напад у Старому місті, неподалік Храмової гори, яку вважають священною як євреї, так і мусульмани.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Чому нападник відкрив вогонь, невідомо. Внаслідок стрілянини серйозні поранення отримали двоє ізраїльтян, один з яких згодом помер, а також двоє ізраїльських поліцейських. Поліція застрелила нападника.

ХАМАС підтвердив, що нападник був членом цього угруповання, мешканцем Східного Єрусалиму. Вони назвали його дії «героїчною операцією», додавши, що він діяв один.

Це другий за останні дні напад у Старому місті Єрусалиму. 17 листопада 16-річний палестинець напав із ножем на ізраїльських поліцейських і був застрелений.