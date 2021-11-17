Найбільш вакцинована країна Європи вводить комендантську годину в барах і ресторанах та розширює використання COVID-сертифікатів

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Ірландія з четверга запроваджує нові карантинні обмеження через зростання захворюваності. У країні введуть комендантську годину на роботу барів, ресторанів і нічних клубів.

Про це пише CNN.

Також там вирішили розширити сферу використання COVID-сертифікатів. Тепер їх потрібно буде показувати під час входу в театр чи кінотеатр.

За словами прем’єра Міхала Мартіна, для того щоб економіка Ірландії лишалася відкритою, населенню варто докласти «колективних зусиль».

Наразі в Ірландії вакциновано майже 90% людей, старших за 12 років. Бустерну дозу наразі вводять лише старшим за 60 років, медикам і людям із груп ризику.

Останнім часом в Ірландії зростає захворюваність — щодня фіксують по 3—5 тисяч нових заражених коронавірусом, а за тиждень від коронавірусу в Ірландії помирають у середньому 50—70 людей.