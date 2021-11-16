Bihus.Info: Приблизно 30 держпосад отримали люди, повʼязані із Зеленським і «Кварталом 95»

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Горлушко Вальдемар / УНІАН

Майже 30 осіб, повʼязаних із президентом Володимиром Зеленським і започаткованою ним студією «Квартал 95», отримали державні посади. Декому з них дісталися важливі посади, але при цьому наближені до президента не мали необхідного досвіду.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Крім «кварталівців» у вищих ешелонах влади, таких як голова Служби безпеки України Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір, близькі Зеленського опинилися в «Укрзалізниці», Антимонопольному комітеті та Головному управлінні розвідки.

В «Укрзалізниці» посаду отримав архітектор Олександр Вігліано — він заступник директора проєктного офісу УЗ. За даними журналістів, досвіду роботи у сфері залізничних перевезень до призначення він не мав. Його дружина Людмила щонайменше з 2016 року співпрацювала з ТОВ «Квартал 95», а на початку 2019-го пожертвувала тоді ще кандидату у президенти Зеленському 700 тисяч гривень на передвиборчу кампанію.

В Антимонопольний комітет потрапили щонайменше двоє близьких президента. У 2019 році на посаду держуповноваженої була призначена Ірина Копайгора. Раніше вона працювала на кафедрі правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту, а її батько викладав Зеленському.

У тому ж 2019 році до АМКУ прийшла й Ольга Піщанська. Раніше вона працювала у великих приватних компаніях, співпрацювала з бізнесом олігарха Ріната Ахметова, задонатила 300 тисяч гривень на передвиборчу кампанію Зеленського, а на компанію її сестри Світлани записана італійська вілла родини Зеленського.

У Службі безпеки України карʼєру побудувала Анна Кучук. У 2019 році її чоловік — Дмитро Кучук — передав кандидату Зеленському 368 тисяч гривень пожертвувань. Сама Анна Кучук у той час працювала в банку «Глобус», де тоді були відкриті рахунки Зеленського, а згодом і партії «Слуга народу». Наприкінці 2019 року Кучук отримала посаду заступника начальника Центрального управління, а зараз очолює Апарат голови СБУ.

Посаду керівника Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони отримав Олексій Пашков. До цього він 18 років працював рядовим аналітиком у ГУР Міноборони, але після перемоги Зеленського на виборах «перескочив» одразу через кілька сходинок у карʼєрі. Дружина Пашкова Оксана працює головним бухгалтером «Кварталу 95».

Загалом після приходу Зеленського до влади в парламент пройшло багато людей, повʼязаних із президентською сімʼєю та бізнесом через «Квартал 95», «Лігу Сміху» чи КВК.