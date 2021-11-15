Спікер Ради Стефанчук: У парламенті вакциновані понад 80% нардепів і понад 90% працівників
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Верховна Рада України
Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що у Верховній Раді понад 80% нардепів вакцинувалися від коронавірусу. В апараті парламенту таких більше — понад 90%.
Про це він розповів на брифінгу після засідання погоджувальної ради.
«Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів, зараз ще інформація збирається, але станом на зараз: апарат — 93% вакцинованих, народні депутати — 83% мають посвідчення про вакцинацію», — зазначив Стефанчук.
Він нагадав, що з вівторка до парламенту пускатимуть лише з вакцинацією, негативним тестом або довідкою про одужання.
Також Стефанчук повідомив, що наразі на коронавірус хворіють шість нардепів та 20 працівників апарату Ради.
- 2 листопада Верховна Рада заборонила вхід до парламенту без сертифіката про вакцинацію або негативного тесту. Також Рада у першому читанні ухвалила зміни до Кримінального кодексу, яким посилила відповідальність за підробку цих документів. Зокрема, за використання такого підробленого «документу» штрафуватимуть на суму від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.