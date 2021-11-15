У Великій Британії водій таксі запобіг теракту. Він побачив у пасажира вибуховий пристрій і замкнув того в автомобілі

Новини

Twitter / Saikiran Kannan

У британському місті Ліверпуль водій таксі запобіг теракту. Він побачив у пасажира на задньому сидінні якийсь пристрій, схожий на вибуховий, вибіг з автівки та зачинив у ній пасажира.

Про це пише BBC.

Про вибух біля місцевої лікарні ЗМІ у Великій Британії написали уранці 14 листопада. У цей день у країні був день пам’яті — Remembrance Sunday, коли британці згадують загиблих військових та цивільних у двох світових війнах та інших конфліктах. Автомобіль вибухнув за півтора кілометра від собору, у якому були присутні військові, ветерани та перші особи міста.

За даними Daily Mail, пасажир попросив водія привезти його до собору. Згодом, коли побачив, що дороги перекриті, то попросив завезти його в центр міста.

Але водій Девід Перрі під час поїздки помітив, що в пасажира з-під одягу стирчать дроти. Він зупинив автомобіль, вибіг з нього і заблокував двері. У цей момент пролунав вибух — пасажир загинув на місці, а водій отримав травми, однак його вже виписали з лікарні.

На наступний день поліція визнала, що цей інцидент був терактом. Ще в неділю правоохоронці затримали трьох людей за підозрою у тероризмі, а в понеділок був затриманий четвертий підозрюваний. Особу загиблого пасажира поки не встановили.