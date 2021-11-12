Spotify придбає платформу аудіокниг Findaway. Серед її партнерів — Apple, Google та Storytel

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Стримінговий аудіосервіс Spotify домовився про покупку платформи для аудіокниг Findaway. Це дозволить Spotify запустити у своєму додатку розділ з книгами.

Про це повідомляють TechCrunch і The Verge.

Платформа Findaway була заснована у 2004 році. Вона розповсюджує аудіокниги на різні платформи та створює їх. Серед партнерів Findaway компанії Apple, Google, Storytel, Scribd, Overdrive, Audiobooks та інші.

Умови угоди та ціна не розкриваються. Поки що відомо, що угоду закриють до кінця 2021 року, а на початку 2022 року заплановані перші інтеграції аудіокниг на Spotify.

Сервіс планує відкрити доступ до аудіокниг для всіх своїх користувачів — їх близько 381 млн людей. Для цього Spotify може запустити нові рівні підписки.