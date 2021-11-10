У Ліверпулі представили невидану пісню ексучасників The Beatles. Її знайшли на горищі через 50 років після запису

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У Ліверпулі відбулася премʼєра невідомої раніше спільної пісні учасників гурту The Beatles Джорджа Харрісона і Рінго Старра.

Про це пише Evening Standard.

Композиція під назвою “Radha Shaam” була написана у 1968 році за участю музиканта Суреша Джоші. Він записував на студії Trident у Лондоні музику до документального фільму, а в той самий час на цій студії над своїм синглом “Hey Jude” працював і легендарний ліверпульський квартет. Музиканти познайомилися та вирішили записати написану Харрісоном пісню. Тоді він захоплювався індійською культурою і хотів створити «рок-пісню в індійському стилі».

У результаті був зроблений запис, де Харрісон грав на гітарі, а Старр — на барабанах, проте його так ніде і не опублікували. Майже через 50 років Джоші знайшов цю плівку, розбираючи речі на горищі свого будинку в Бірмінгемі. Після обробки пісня нарешті пролунала в середу в ліверпульському музеї The Beatles. Пізніше відбудеться її світова премʼєра.