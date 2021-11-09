СБУ зімітувала напад на депутата з Херсонської області та затримала замовника — очільника ОТГ

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Служба безпеки зімітувала напад на депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області. Під час операції було виявлено та затримано замовника, яким виявився голова цієї ОТГ.

Про це пише пресслужба СБУ.

«За даними слідства, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, «замовник» злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт. За побиття потерпілого з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв $7 тисяч», — йдеться в повідомленні.

Замовник хотів, аби депутату завдали таких ушкоджень, щоб той «пересувався на інвалідному візку».

У рамках операції правоохоронці під Одесою зімітували напад на автомобіль депутата і зробили відповідні фотографії. Після цього, під час передачі «нападнику» другої частини виплати вони затримали замовника.

Про напад на депутата стало відомо 5 листопада. Тоді поліція Одеської області повідомила, що на автомобіль з депутатом та його дружиною напали невідомі та сильно їх побили. Постраждалий депутат нібито перебував у важкому стані, оскільки йому «роздробили колінні суглоби».