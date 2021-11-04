Заступницю глави ОП Юлію Свириденко призначили міністром економіки України

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Юлія Свириденко/Facebook

Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко першим віцепремʼєр-міністром України — міністром економіки України. Раніше вона працювала на посаді заступниці глави Офісу президента з економічних питань.

Призначення Свириденко підтримали 256 народних депутатів.

Що відомо про нового міністра

Юлія Свириденко народилася у Чернігові та здобула освіту у Київському національному торговельно-економічному університеті. Окрім основної освіти навчалася на різних післядипломних програмах.

Після закінчення університету почала працювати економістом, а у 2011 році стала головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китай), де займалась залученням інвестицій до України.

На держслужбу Свириденко перейшла у 2015 році, ставши спочатку радником голови Чернігівської ОДА, а з серпня 2015 року — головою Департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації.

З 2018 року була першим заступником голови Чернігівської ОДА, кілька місяців виконувала обовʼязки губернатора регіону.

У 2019 році Свириденко запросили до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства на посаду заступника міністра, а потім з липня 2020 року — першого заступника.

З грудня 2020 року працювала в Офісі президента на посаді заступника керівника, де займається економічними питаннями, звʼязками з інвесторами. Також з грудня 2020 року Свириденко очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

У червні-вересні була членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України».