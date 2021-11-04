Google посилює захист облікових записів. З 9 листопада користувачі проходитимуть двоетапну перевірку

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Компанія Google з 9 листопада запровадить додаткову перевірку при вході до облікових записів для 150 мільйонів користувачів. Це має підвищити рівень безпеки акаунтів і вирішити проблему крадіжки паролів.

Про це повідомляє Gizmochina.

Двоетапну перевірку (двофакторну аутентифікацію) для всіх користувачів запровадять вже до кінця цього року.

Користувачі позбудуться можливості заходити до власного аккаунту за допомогою одного лише пароля та матимуть додатковий етап перевірки. Їм надходитимуть повідомлення або електронні листи з одноразовим паролем (OTP) при кожному вході до облікового запису Google, аби підтвердити особу.

У Google зауважили, що додаткова перевірка має підвищити рівень безпеки акаунтів й особистих даних користувачів.