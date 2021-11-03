У Великій Британії знайшли найбільший в історії скарб часів англосаксів

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У Великій Британії металошукачі виявили найбільший в історії скарб золотих монет часів англосаксів.

Про це пише ВВС.

Знахідку виявили на території поля у західному Норфолку. Копачі знайшли чотири ємності зі 131 золотою монетою. Деякі з них були викарбувані у Візантійській імперії, але більшість — у королівстві Меровінгів і датуються початком VII століття.

Фахівець Британського музею Гарет Вільямс заявив, що це «надзвичайно важлива знахідка», яка відноситься до тієї ж ери, що й поховання корабля в Саттон-Гу біля Вудбріджа в Саффолку, і є «найбільшим скарбом монет того періоду».

Крім монет, схожих на ті, що раніше знайшли в Саттон-Гу, також були знайдені штампований золотий кулон, золотий злиток і два інші золоті предмети. За словами археологів, це наводить на думку, що скарб слід розглядати як злиток, що оцінюється за вагою, а не за номіналом.

Попередній найбільший скарб англосаксонських монет — 101 монета — був знайдений у Крондалі в Гемпширі в 1828 році.