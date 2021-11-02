«Рейтинг»: 43% українців заявили, що не готові вакцинуватись від коронавірусу

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Ted Eytan / Flickr

Соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження і зʼясувала, що 43% опитаних українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, готові — 18%, а 36% заявили, що вже зробили щеплення (перше або друге).

Результати дослідження оприлюднили у вівторок, 2 листопада.

Відносна більшість тих, хто не має бажання робити щеплення, — це молодь. Загалом, у порівнянні із липнем 2021 року, лояльність до вакцинації зросла. «Рейтинг» наголошує, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення.

Крім цього, 41% опитаних українців хвилюється через можливість особисто захворіти на коронавірус, 57% – не мають таких побоювань. Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 77%, не хвилюються – 23%.

«Рейтинг» зазначив, що з весни 2021 року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії дещо знизився. Найвищі показники хвилювання, як і у минулі рази, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче це зробити.

Опитування проводили телефоном серед 2 500 повнолітніх респондентів у період з 21 до 23 жовтня, які проживають в усіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.