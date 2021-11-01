У Росії суд ліквідував українську організацію «Просвіта». МЗС України відреагувало

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

У Росії Артемівський міський суд Приморського краю ухвалив рішення про ліквідацію некомерційної організації «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта», що знаходиться у Владивостоці.

У Міністерстві закордонних справ України назвали рішення наступом російської влади на права української меншини в РФ.

«Рішення про примусове припинення діяльності центру «Просвіта» та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють істинну «російську гостинність» для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи до набуття російського громадянства. Влада РФ не лише не демонструє наміри захищати права українців Росії, а й всіляко обмежує можливості участі у процесі прийняття рішень з питань, що їх стосуються, перешкоджаючи будь-яким спробам їхньої самоорганізації», — сказано в заяві МЗС.

У міністерстві нагадали, що за останні 10 років у РФ ліквідували Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, Обʼєднання українців Росії та «Сибірський центр української культури «Сірий Клин». Також у Москві практично знищили Бібліотеку української літератури, а Світовий конгрес українців визнали «небажаною організацією».

Міністерство звернулося до міжнародної спільноти з проханням дати оцінку порушенням прав українців, а Росії нагадало про зобовʼязання виконувати положення Міжнародної конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Раніше рішення суду засудив і Світовий конгрес українців.